Видео: лёд на реке под Новосибирском уничтожили взрывчаткой

Спасатели взорвали лёд на реке восточнее села Мотково рядом с дачными обществами

В Новосибирске и области продолжается подготовка к паводку — сегодня, 11 апреля, спасатели трижды взрывали лёд на реке Иня.







Взрывы прогремели на участке реки между сёлами Мотково и Плотниково под Новосибирском.







«Взрывными работами были разрушены участки льда протяжённостью около 400 метров. Площадь взорванного льда составила более 2000 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







В МЧС уточнили, что такие работы помогают предотвратить подтопление домов и построек во время весеннего паводка — если лёд не взорвать, то в этом месте может образоваться затор.











«Подрывные работы в Новосибирской области проходят по плану <...> В дальнейшем, при прохождении паводка, в случае образования заторов будут проводиться оперативные ледовзрывные работы в Кочковском, Красноозёрском районах на реке Карасук и Искитимском районе на реке Бердь», — добавил заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Виталий Панов.





В прошлом году спасатели тоже взрывали лёд недалеко от села Мотково: на проведение взрывных работ ушло 100 килограммов взрывчатки.