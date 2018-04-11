Побил и отобрал «айфон»: новосибирца поймали за нападение на таксиста на шоссе

Задержанный в нападении на таксиста дал подписку о невыезде
Задержанный в нападении на таксиста дал подписку о невыезде

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в грабеже сибиряка — его обвиняют в краже телефона и видеорегистратора.


По информации полиции, 9 апреля 25-летний житель Нижней Ельцовки вышел из машины и отобрал «айфон» и видеорегистратор у таксиста, который якобы подрезал его на дороге. 


«Его задержали вчера, 10 апреля. Судимостей у него не было. Как он (задержанный. — А.С.) поясняет, он ехал по Бердскому шоссе и его подрезал водитель такси. Он вынудил его (таксиста. — А.С.) остановиться, подошёл к нему и ударил его по лицу. После этого он забрал "айфон", который лежал в салоне, и видеорегистратор, прикреплённый к лобовому стеклу. Статья довольно серьёзная, преступление относится к категории тяжких», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 161 УК РФ (грабёж с применением насилия). Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.


«Проводится расследование, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в пресс-центре ведомства.


В августе прошлого года стало известно, что водители двух автобусов устроили драку прямо на проезжей части, при этом пассажиры были вынуждены ждать, когда мужчины выяснят отношения. 

Прочтений: 2217
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено