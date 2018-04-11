Побил и отобрал «айфон»: новосибирца поймали за нападение на таксиста на шоссе

Задержанный в нападении на таксиста дал подписку о невыезде

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в грабеже сибиряка — его обвиняют в краже телефона и видеорегистратора.





По информации полиции, 9 апреля 25-летний житель Нижней Ельцовки вышел из машины и отобрал «айфон» и видеорегистратор у таксиста, который якобы подрезал его на дороге.





«Его задержали вчера, 10 апреля. Судимостей у него не было. Как он (задержанный. — А.С.) поясняет, он ехал по Бердскому шоссе и его подрезал водитель такси. Он вынудил его (таксиста. — А.С.) остановиться, подошёл к нему и ударил его по лицу. После этого он забрал "айфон", который лежал в салоне, и видеорегистратор, прикреплённый к лобовому стеклу. Статья довольно серьёзная, преступление относится к категории тяжких», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 161 УК РФ (грабёж с применением насилия). Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.





«Проводится расследование, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в пресс-центре ведомства.





В августе прошлого года стало известно, что водители двух автобусов устроили драку прямо на проезжей части, при этом пассажиры были вынуждены ждать, когда мужчины выяснят отношения.