За вечным забором около «Ауры» начали строить бизнес-центр

За забором, несколько лет окружающим стройплощадку возле ТРЦ «Аура» на улице Военной, начинается строительство — на днях на нём появился паспорт объекта, сверху напоминающего пароход.


Информация о строительстве появилась на заборе на днях
Информация о строительстве появилась на заборе на днях


На нём указано, что строительство делового здания с подземной парковкой и трансформаторной подстанцией началось 30 марта и должно закончиться к концу 2018 года — пока, по наблюдениям корреспондента НГС, на площадке нет техники и работы ещё не начались.


На площадке появится 4-этажный офисный центр
На площадке появится 4-этажный офисный центр


Одна из стен запроектирована скруглённой, и сверху здание напоминает пароход
Одна из стен запроектирована скруглённой, и сверху здание напоминает пароход


Заказчиком выступает компания «Рикон». По данным базы «СПАРК», им в равных долях владеют новосибирские девелоперы Владислав Крючков и Анатолий Павлов. В компании «СибирьИнвест», объединяющей под своим брендом несколько компаний бизнесменов, корреспонденту НГС пояснили, что разрешение на строительство выдано одной из них — компании «ПаркХаус».


Достроить здание планируют к концу года
Достроить здание планируют к концу года


Площадь 4-этажного офисного здания на Военной по проекту — 4068 кв. м, всего здесь будет 11 офисов, которые компания собирается продать.


Площадка возле «Ауры» огорожена уже около 10 лет: в 2007 году она была сдана в аренду компании «СКИМ» для строительства административного центра, затем договор был расторгнут. В 2015 году в мэрии планировали передать территорию под объекты благоустройства и фонтаны

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