Следователи просят прекратить дело об ожогах ребёнка во время физиолечения

Ребёнок получил сильный ожог лица во время физиолечения

Новосибирские следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении главного врача детской больницы № 4 Владимира Протопопова — его обвиняют в травме 13-летнего мальчика, которой обжёг лицо во время физиолечения.





«Следствием установлено, что главный врач не организовал техническое обслуживание медицинской техники, а именно аппарата УВЧ-80 "НОВОАН-ЭМА" в послегарантийный период времени, что и привело к причинению телесных повреждений малолетнему», — сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.







Случай произошёл утром 15 ноября 2017 года в отделении детской больницы № 4 на 2-м переулке Пархоменко. Ранее мама пострадавшего мальчика рассказывала корреспонденту НГС, что ребёнок пришёл в больницу, чтобы вылечить гнойный ячмень, курсы физиотерапии ему назначил окулист. Как поясняли в Следственном комитете, во время процедуры врач предупредила ребёнка о том, что он будет чувствовать лёгкое жжение, и вышла из кабинета. Но жжение усиливалось, и мальчик получил ожог лица 1–2-й степени.







Спустя несколько дней следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Главный врач больницы № 4 Владимир Протопопов тогда отказался от комментариев, но подтвердил, что оборудование после сбоя не используется.







Сейчас расследование уголовного дела завершилось. Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, свою вину главный врач признал и полностью возместил ущерб пострадавшему.





Какую именно сумму он выплатил, в Следственном комитете уточнить не смогли.







«Следователь <…> направил в суд Ленинского района города Новосибирска ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — добавили в СУ СКР.

