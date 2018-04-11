Следователи просят прекратить дело об ожогах ребёнка во время физиолечения

Ребёнок получил сильный ожог лица во время физиолечения
Ребёнок получил сильный ожог лица во время физиолечения

Новосибирские следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении главного врача детской больницы № 4 Владимира Протопопова — его обвиняют в травме 13-летнего мальчика, которой обжёг лицо во время физиолечения.


«Следствием установлено, что главный врач не организовал техническое обслуживание медицинской техники, а именно аппарата УВЧ-80 "НОВОАН-ЭМА" в послегарантийный период времени, что и привело к причинению телесных повреждений малолетнему», — сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.


Случай произошёл утром 15 ноября 2017 года в отделении детской больницы № 4 на 2-м переулке Пархоменко. Ранее мама пострадавшего мальчика рассказывала корреспонденту НГС, что ребёнок пришёл в больницу, чтобы вылечить гнойный ячмень, курсы физиотерапии ему назначил окулист. Как поясняли в Следственном комитете, во время процедуры врач предупредила ребёнка о том, что он будет чувствовать лёгкое жжение, и вышла из кабинета. Но жжение усиливалось, и мальчик получил ожог лица 1–2-й степени.


Спустя несколько дней следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Главный врач больницы № 4 Владимир Протопопов тогда отказался от комментариев, но подтвердил, что оборудование после сбоя не используется.


Сейчас расследование уголовного дела завершилось. Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, свою вину главный врач признал и полностью возместил ущерб пострадавшему. 


Какую именно сумму он выплатил, в Следственном комитете уточнить не смогли.


«Следователь <…> направил в суд Ленинского района города Новосибирска ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — добавили в СУ СКР.

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