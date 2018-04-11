Следователи просят прекратить дело об ожогах ребёнка во время физиолечения
Новосибирские следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении главного врача детской больницы
«Следствием установлено, что главный врач не организовал техническое обслуживание медицинской техники, а именно аппарата УВЧ-80 "НОВОАН-ЭМА" в послегарантийный период времени, что и привело к причинению телесных повреждений малолетнему», — сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.
Случай произошёл утром 15 ноября 2017 года в отделении детской больницы
Спустя несколько дней следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Главный врач больницы
Сейчас расследование уголовного дела завершилось. Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, свою вину главный врач признал и полностью возместил ущерб пострадавшему.
Какую именно сумму он выплатил, в Следственном комитете уточнить не смогли.
«Следователь <…> направил в суд Ленинского района города Новосибирска ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — добавили в СУ СКР.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова