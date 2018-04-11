Видео: 40 поваров с лопатами приехали в Новосибирск на чемпионат

В новосибирском Экспоцентре начался Открытый чемпионат Сибири по приготовлению пиццы — организаторы утверждают, что это самое массовое состязание такого рода в России.





Чемпионат начался с состязаний по приготовлению классической пиццы





Чемпионат проводится как часть выставки FoodServiceSiberia. По словам одного из организаторов соревнований, совладельца сети «Папа Карло» Дениса Метаева, мероприятие уже стало самым массовым соревнованием такого рода. В нём принимают участие 41 пиццайолло из 10 городов России. Кроме сибиряков из Барнаула, Кемерово, Северска, Кызыла и других городов на чемпионат приехали специалисты из Казани и Москвы.







Для участников в Экспоцентре поставили настоящую газовую печь, но большинство участников предпочитали готовить в электрической — так привычнее





Участники выступят в нескольких номинациях: классическая пицца, пицца в дуэте, самая быстрая растяжка, самая большая растяжка и пицца-акробатика.











Сегодня в первой половине дня прошли состязания по классической пицце. По отзывам самих участников, судейство на чемпионате был «суровым, но справедливым». Участнику могли снизить баллы, к примеру, если он пришёл на состязание без собственных заготовок — например теста или соуса, при том что всё необходимое им предоставляли организаторы. Не встретило понимания у жюри и использование нетипичных для пиццы основных ингредиентов, например сыра гауда вместо моцареллы. Один из участников, который во время состязаний коснулся рукой мусорной корзины, выбрасывая туда упавшие на пол продукты, был и вовсе дисквалифицирован.







В жюри вошли известные шеф-повара, многократные победители российских и международных конкурсов





Победители в каждой номинации смогут принять участие в Чемпионате России, который состоится в Москве с 24 по 27 сентября. А если им повезёт и там, то они будут представлять Россию на Чемпионате мира.







Любую готовую пиццу можно было попробовать зрителям, но для этого нужно было проявить изрядное проворство





Основные соревнования пройдут в Экспоцентре сегодня и завтра, а подведение итогов и награждение пройдут в пятницу, 13 апреля. Посмотреть на соревнования может любой желающий. Кроме того, зрители могут попробовать любую пиццу, которую готовят участники, но только после того, как её продегустирует жюри.





В Новосибирске нередко проходят состязания профессионалов из сферы общественного питания — на недавнем чемпионате среди барменов приготовили коктейль с солёной рыбой.