Мужчина попал под электричку в Октябрьском районе (обновлено)

На место происшествия выехала следственная группа

Днём 11 апреля недалеко от остановочной платформы Инструментальная в Октябрьском районе Новосибирска мужчина попал под поезд.





От полученных травм мужчина скончался на месте.





«К нам поступило сообщение о смертельном травмировании в районе станции Инструментальная молодого человека. На вид ему 20–25 лет. По предварительным данным, смертельно травмирован электропоездом», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.





По информации следователей, сейчас на место происшествия выезжает следственная группа.





После публикации очевидец Дмитрий рассказал, что инцидент произошёл около 13:55, когда поезд Новосибирск-Главный — Сокур начал отъезжать от станции Инструментальная. Перед столкновением мужчина шёл по железнодорожным путям в капюшоне и разговаривал по телефону.





«Я находился как раз в первом вагоне и, спросив у машиниста, нужна ли помощь, побежал к помощнику машиниста вытаскивать пострадавшего из-под поезда. Вытащив его, мы аккуратно положили его у верстового столба, туда же порванный рюкзак с остатками продуктов питания, телефон и карту магазина "Лента"», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Дмитрий.





В пресс-службе Новосибирского региона ЗСЖД сообщили, что, по предварительной информации, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. «Машинист применил экстренное торможение, однако происшествия избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе ЗСЖД.







В феврале стало известно, что 11-летний мальчик погиб под поездом на станции Звёздная в Первомайском районе Новосибирска.