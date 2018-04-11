Тротуар у остановки на Бердском шоссе провалился в огромную яму

Яма появилась рядом с остановкой «Таловая»

На тротуаре у Бердского шоссе в Первомайском районе Новосибирска просел асфальт — возле остановки появилась огромная яма, которую залило водой.





«На остановке "Таловая" в Первомайском районе провалился асфальт на тротуаре. Образовалась большая яма. Грунт продолжает оседать вокруг этой ямы.





Яма заполнена водой, и совершенно непонятно, какой она глубины.





Яма ничем не огорожена, и никаких работ по её устранению не ведётся. Рядом находится остановка общественного транспорта и пешеходный переход. Там постоянно ходят люди. Дети ходят в школу и со школы», — написала в редакцию НГС читательница.





Опасная яма не огорожена





Корреспондент НГС отправил в пресс-центр мэрии запрос по ситуации.





Накануне НГС рассказывал ещё об одном опасном месте для пешеходов — на улице Ударной в Ленинском районе появилась огромная дыра на лестнице.