Тротуар у остановки на Бердском шоссе провалился в огромную яму
На тротуаре у Бердского шоссе в Первомайском районе Новосибирска просел асфальт — возле остановки появилась огромная яма, которую залило водой.
«На остановке "Таловая" в Первомайском районе провалился асфальт на тротуаре. Образовалась большая яма. Грунт продолжает оседать вокруг этой ямы.
Яма заполнена водой, и совершенно непонятно, какой она глубины.
Яма ничем не огорожена, и никаких работ по её устранению не ведётся. Рядом находится остановка общественного транспорта и пешеходный переход. Там постоянно ходят люди. Дети ходят в школу и со школы», — написала в редакцию НГС читательница.
Корреспондент НГС отправил в пресс-центр мэрии запрос по ситуации.
Накануне НГС рассказывал ещё об одном опасном месте для пешеходов — на улице Ударной в Ленинском районе появилась огромная дыра на лестнице.
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Елена Громкова
Фото предоставлены читательницей НГС