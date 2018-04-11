Суд вернул в прокуратуру дело основателя «Тиона»

Основатель компании «Тион» Дмитрий Трубицын долго находился под домашним арестом, но позже был отпущен под подписку о невыезде



Сегодня, 11 апреля, Советский районный суд Новосибирска вернул в прокуратуру уголовное дело основателя компании «Тион» Дмитрия Трубицына.







«Суд согласился с доводами защиты, уголовное дело было из суда возвращено прокурору в связи с невозможностью постановления приговора. Это решение суда вступит в законную силу в течение 10 дней. Позиция защиты остается неизменной: в действиях Дмитрия Трубицына отсутствует состав инкриминируемого ему преступления», — сообщили корреспонденту НГС в ХК «Тион».







На сайте суда сообщается, что уголовное дело вернулось к прокурору Советского района «для устранения препятствий его рассмотрения судом». О каких препятствиях идёт речь, в пресс-службе суда пояснить отказались. Не стали комментировать ситуацию и в прокуратуре Советского района Новосибирска.







Дмитрия Трубицына задержали в июне прошлого года по подозрению в продаже фальсифицированных очистителей и поместили под домашний арест. Отпустили бизнесмена лишь в декабре, а спустя два месяца начался суд.







Бизнесмен оказался на скамье подсудимых по обвинению в ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершённое в крупном размере). По версии следствия, в 2010 году бизнесмен получил разрешение на производство медицинских очистителей воздуха — их устанавливали в больницах по всей России. Всё оборудование прошло необходимые испытания и соответствовало стандартам. Но позже, как посчитали следователи, Трубицын решил делать очистители без специальных деталей — так они стоили дешевле, но воздух не очищали.





Как сообщали в СУ СКР по Новосибирской области, незарегистрированные агрегаты бизнесмен поставил в несколько больниц страны. Всего Трубицын, по данным следствия, продал незарегистрированного оборудования на сумму более 100 миллионов рублей.





Коллеги Трубицына считают возбуждение уголовного дела спланированной кампанией своих конкурентов.

