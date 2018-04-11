Суд вернул в прокуратуру дело основателя «Тиона»
Сегодня, 11 апреля, Советский районный суд Новосибирска вернул в прокуратуру уголовное дело основателя компании «Тион» Дмитрия Трубицына.
«Суд согласился с доводами защиты, уголовное дело было из суда возвращено прокурору в связи с невозможностью постановления приговора. Это решение суда вступит в законную силу в течение 10 дней. Позиция защиты остается неизменной: в действиях Дмитрия Трубицына отсутствует состав инкриминируемого ему преступления», — сообщили корреспонденту НГС в ХК «Тион».
На сайте суда сообщается, что уголовное дело вернулось к прокурору Советского района «для устранения препятствий его рассмотрения судом». О каких препятствиях идёт речь, в пресс-службе суда пояснить отказались. Не стали комментировать ситуацию и в прокуратуре Советского района Новосибирска.
Дмитрия Трубицына задержали в июне прошлого года по подозрению в продаже фальсифицированных очистителей и поместили под домашний арест. Отпустили бизнесмена лишь в декабре, а спустя два месяца начался суд.
Бизнесмен оказался на скамье подсудимых по обвинению в ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершённое в крупном размере). По версии следствия, в 2010 году бизнесмен получил разрешение на производство медицинских очистителей воздуха — их устанавливали в больницах по всей России. Всё оборудование прошло необходимые испытания и соответствовало стандартам. Но позже, как посчитали следователи, Трубицын решил делать очистители без специальных деталей — так они стоили дешевле, но воздух не очищали.
Как сообщали в СУ СКР по Новосибирской области, незарегистрированные агрегаты бизнесмен поставил в несколько больниц страны. Всего Трубицын, по данным следствия, продал незарегистрированного оборудования на сумму более 100 миллионов рублей.
Коллеги Трубицына считают возбуждение уголовного дела спланированной кампанией своих конкурентов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская, Кирилл Шматков
Фото предоставлено пресс-службой ХК «Тион»