Суд вернул в прокуратуру дело основателя «Тиона»

Основатель компании «Тион» Дмитрий Трубицын долго находился под домашним арестом, но позже был отпущен под подписку о невыезде
Основатель компании «Тион» Дмитрий Трубицын долго находился под домашним арестом, но позже был отпущен под подписку о невыезде

Сегодня, 11 апреля, Советский районный суд Новосибирска вернул в прокуратуру уголовное дело основателя компании «Тион» Дмитрия Трубицына.


«Суд согласился с доводами защиты, уголовное дело было из суда возвращено прокурору в связи с невозможностью постановления приговора. Это решение суда вступит в законную силу в течение 10 дней. Позиция защиты остается неизменной: в действиях Дмитрия Трубицына отсутствует состав инкриминируемого ему преступления», — сообщили корреспонденту НГС в ХК «Тион».


На сайте суда сообщается, что уголовное дело вернулось к прокурору Советского района «для устранения препятствий его рассмотрения судом». О каких препятствиях идёт речь, в пресс-службе суда пояснить отказались. Не стали комментировать ситуацию и в прокуратуре Советского района Новосибирска.


Дмитрия Трубицына задержали в июне прошлого года по подозрению в продаже фальсифицированных очистителей и поместили под домашний арест. Отпустили бизнесмена лишь в декабре, а спустя два месяца начался суд. 


Бизнесмен оказался на скамье подсудимых по обвинению в ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершённое в крупном размере). По версии следствия, в 2010 году бизнесмен получил разрешение на производство медицинских очистителей воздуха — их устанавливали в больницах по всей России. Всё оборудование прошло необходимые испытания и соответствовало стандартам. Но позже, как посчитали следователи, Трубицын решил делать очистители без специальных деталей — так они стоили дешевле, но воздух не очищали. 


Как сообщали в СУ СКР по Новосибирской области, незарегистрированные агрегаты бизнесмен поставил в несколько больниц страны. Всего Трубицын, по данным следствия, продал незарегистрированного оборудования на сумму более 100 миллионов рублей.


Коллеги Трубицына считают возбуждение уголовного дела спланированной кампанией своих конкурентов

Прочтений: 676
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено