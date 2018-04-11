На парад Победы в Новосибирске выйдут 80 женщин в форме
В параде Победы, который состоится 9 мая в Новосибирске, примут участие 80 женщин-военнослужащих.
Медики, связистки и разведчицы из разных частей попадут в сводную коробку и пройдут по площади во время парада, рассказали корреспонденту НГС в Центральном военном округе.
«В праздничном параде в Новосибирске будут задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих и более 50 единиц военной техники», — уточнили в округе.
Среди участников парада будут солдаты, курсанты и офицеры общевойскового соединения ЦВО, Сибирское региональное командование национальной гвардии, юнармейцы и кадеты.
На прошлой неделе стало известно, что среди прочей техники на параде будет новейшая артиллерийская установка 2С23 «Нона-СВК».
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова