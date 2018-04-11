На парад Победы в Новосибирске выйдут 80 женщин в форме

Женщины-военнослужащие на параде в 2017 году
Женщины-военнослужащие на параде в 2017 году

В параде Победы, который состоится 9 мая в Новосибирске, примут участие 80 женщин-военнослужащих.


Медики, связистки и разведчицы из разных частей попадут в сводную коробку и пройдут по площади во время парада, рассказали корреспонденту НГС в Центральном военном округе.


«В праздничном параде в Новосибирске будут задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих и более 50 единиц военной техники», — уточнили в округе.


Среди участников парада будут солдаты, курсанты и офицеры общевойскового соединения ЦВО, Сибирское региональное командование национальной гвардии, юнармейцы и кадеты.


На прошлой неделе стало известно, что среди прочей техники на параде будет новейшая артиллерийская установка 2С23 «Нона-СВК».

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