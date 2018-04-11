Ничьей дороге от Бердского шоссе до «Шлюза» нашли хозяина

Около 50 лет дорога на «Шлюз», по которой ездит общественный транспорт, считалась технологическим проездом
Около 50 лет дорога на «Шлюз», по которой ездит общественный транспорт, считалась технологическим проездом

Власти Новосибирска включили бесхозную дорогу от микрорайона «Правые Чёмы» («Шлюз») до пересечения с Бердским шоссе в перечень городских трасс. 


Об этом корреспонденту НГС сообщила жительница «Шлюза», которая добивалась включения дороги в список городских через прокуратуру, Светлана Каверзина и подтвердил депутат Александр Фельдбуш, который представляет в городском совете округ в Советском районе. 


«В мэрии подписали постановление о включении этой дороги в перечень [городских] дорог. До сих пор она считалась технологическим проездом, хотя ей уже около 50 лет. Её, конечно, ремонтировали, но ремонта не хватало, потому что средства на неё не выделялись, а всё делалось за счёт каких-то других средств. Тротуар там совсем убит, ходить невозможно, а ходят очень многие. И велосипедистов много. В прошлом году, когда из-за колеи и отсутствия освещения там стало очень много ДТП, я предложила написать в прокуратуру. И суд решил заставить мэрию принять [дорогу] на баланс», — рассказала Светлана Каверзина. Она добавила, что сейчас жители микрорайона собирают подписи о включении трассы в муниципальную программу ремонта тротуаров.


Депутат Александр Фельдбуш отметил, что после включения дороги в реестр необходимо добиться, чтобы она попала в программу «Безопасные и качественные дороги». Но это может произойти не раньше 2019 года, признал депутат.


«Но нас бы и это устроило. <…> Дорога идёт через лес, но освещения там нет никакого. А для городской дороги это вообще неприемлемо. Аварийность высокая, в том числе из-за [отсутствия] освещения. Тротуара нет почти совсем. Надо просто всё привести в нормативное состояние», — пояснил Александр Фельдбуш.


Требование включить дорогу от «Шлюза» до Бердского шоссе жители микрорайона передали городской власти два месяца назад. Тогда в мэрии Новосибирска объясняли, что даже после включения дороги в перечень муниципальных трасс освещения здесь в ближайшее время ждать не стоит. По предварительной оценке городских властей, только на проектирование освещения и монтаж световых опор без источника электроснабжения потребуется около 6 миллионов рублей.

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