Взяла 15 тысяч и пропала: продавщицу несуществующих щенков отдали под суд ещё раз

Женщина разместила на сайте объявление о продаже щенка, фото которого взяла из интернета
Женщина разместила на сайте объявление о продаже щенка, фото которого взяла из интернета

В Красноярском крае начинается суд над 42-летней женщиной из Новосибирска, которую обвиняют в продаже несуществующего шпица за 15 тысяч рублей.


В сентябре 2017 года в полицию обратилась молодая жительница Железногорска, которая рассказала, что стала жертвой мошенничества.


«Женщина сообщила, что нашла объявление на одном из популярных интернет-сервисов о продаже щенка породы шпиц. Женщина связалась с продавцом по указанному номеру. Лже-заводчица попросила женщину внести предоплату в размере 15 тысяч рублей. Пострадавшая выполнила просьбу и перевела необходимую сумму на счёт банковской карты, однако забрать собаку потерпевшей не удалось, а телефон продавца оказался недоступен, и заявительница поняла, что ее обманули», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.


Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и разыскали подозреваемую. Ею оказалась 42-летняя жительница Новосибирска, которую в июле прошлого года Ленинский районный суд города приговорил к условному сроку за серию аналогичных преступлений. Но при этом, по данным полиции, зарабатывать на несуществующих щенках женщина не перестала. 


«В ходе проведения следственных действий жительница Новосибирска созналась в содеянном и рассказала, что в объявлениях использовала фото собак и щенков из сети Интернет, цену при этом указывала достаточно низкую», — пояснили в красноярской полиции.


Теперь женщине предстоит выслушать новый приговор. Полицейские Железногорска закончили расследовать уголовное дело и направили его в суд. Обвиняемая сейчас под арестом.

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