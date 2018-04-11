Мелочь не надо: в трамваях и троллейбусах начнут принимать банковские карты
С 12 апреля в нескольких маршрутах новосибирского транспорта запускается оплата проезда банковскими картами — систему тестировали с февраля прошлого года.
«Новый сервис будет доступен в подвижном составе, подключённом к транспортной системе "Электронный проездной – Новосибирск" и оборудованном новыми терминалами NewPos-8210, — трамваях, троллейбусах, метрополитене, муниципальных автобусах (
С завтрашнего дня на этих маршрутах пассажиры могут платить за проезд с помощью бесконтактных банковских карт. Пока в перечне не все маршруты — остальные будут тоже переводить на бесконтактную систему оплаты проезда после переоборудования новыми терминалами.
По информации мэрии, новые терминалы в общественном транспорте начали устанавливать в 2016 году. В тестовом режиме новый сервис запустили ещё в феврале прошлого года в троллейбусе
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Анна Богданова
Фото Стаса Соколова