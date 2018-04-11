Мелочь не надо: в трамваях и троллейбусах начнут принимать банковские карты

Теперь в общественном транспорте можно будет рассчитываться банковской картой 
Теперь в общественном транспорте можно будет рассчитываться банковской картой 

С 12 апреля в нескольких маршрутах новосибирского транспорта запускается оплата проезда банковскими картами — систему тестировали с февраля прошлого года.


«Новый сервис будет доступен в подвижном составе, подключённом к транспортной системе "Электронный проездной – Новосибирск" и оборудованном новыми терминалами NewPos-8210, — трамваях, троллейбусах, метрополитене, муниципальных автобусах (№ 7, 20, 21, 23, 36, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72, 88), а также маршрутных такси (№ 10, 38, 65, 87)», — сообщили в мэрии. Это совместный проект мэрии Новосибирска, Сибирского банка Сбербанка и системы «Золотая корона».


С завтрашнего дня на этих маршрутах пассажиры могут платить за проезд с помощью бесконтактных банковских карт. Пока в перечне не все маршруты — остальные будут тоже переводить на бесконтактную систему оплаты проезда после переоборудования новыми терминалами. 


По информации мэрии, новые терминалы в общественном транспорте начали устанавливать в 2016 году. В тестовом режиме новый сервис запустили ещё в феврале прошлого года в троллейбусе № 2

Прочтений: 6939
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (57)57
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено