Мелочь не надо: в трамваях и троллейбусах начнут принимать банковские карты

Теперь в общественном транспорте можно будет рассчитываться банковской картой

С 12 апреля в нескольких маршрутах новосибирского транспорта запускается оплата проезда банковскими картами — систему тестировали с февраля прошлого года.







«Новый сервис будет доступен в подвижном составе, подключённом к транспортной системе "Электронный проездной – Новосибирск" и оборудованном новыми терминалами NewPos-8210, — трамваях, троллейбусах, метрополитене, муниципальных автобусах ( № 7 , 20, 21, 23, 36, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72, 88), а также маршрутных такси ( № 10 , 38, 65, 87)», — сообщили в мэрии. Это совместный проект мэрии Новосибирска, Сибирского банка Сбербанка и системы «Золотая корона».







С завтрашнего дня на этих маршрутах пассажиры могут платить за проезд с помощью бесконтактных банковских карт. Пока в перечне не все маршруты — остальные будут тоже переводить на бесконтактную систему оплаты проезда после переоборудования новыми терминалами.



