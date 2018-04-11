«Аура» в дыму: спасатели вывели толпу покупателей из ТЦ

Утром 11 апреля в новосибирском ТРЦ «Аура» началась учебная эвакуация.


Сегодня учения рассчитаны на полтора часа. В программе не только эвакуация, но и задымление, которое сделали в кинотеатре.


Сотрудники МЧС задымили кинотеатр для учений
Сотрудники МЧС задымили кинотеатр для учений


Очевидцы заметили вышедших на улицу  людей после 10 часов утра
Очевидцы заметили вышедших на улицу  людей после 10 часов утра


«Аура» в дыму: спасатели вывели толпу покупателей из ТЦ


Ради спецэффекта спасатели взяли с собой дымовую пушку
Ради спецэффекта спасатели взяли с собой дымовую пушку


«Аура» в дыму: спасатели вывели толпу покупателей из ТЦ


«Аура» в дыму: спасатели вывели толпу покупателей из ТЦ


«Аура» в дыму: спасатели вывели толпу покупателей из ТЦ


«Аура» в дыму: спасатели вывели толпу покупателей из ТЦ


«Аура» в дыму: спасатели вывели толпу покупателей из ТЦ


«Аура» в дыму: спасатели вывели толпу покупателей из ТЦ


«Аура» в дыму: спасатели вывели толпу покупателей из ТЦ


На этой недели учебная эвакуация уже проходила в торгово-развлекательном комплексе «Ройял Парк». А на выходных в ТЦ «Эдем» в Академгородке и гипермаркете «Лента» возле Димитровского моста.

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