«Аура» в дыму: спасатели вывели толпу покупателей из ТЦ
Утром 11 апреля в новосибирском ТРЦ «Аура» началась учебная эвакуация.
Сегодня учения рассчитаны на полтора часа. В программе не только эвакуация, но и задымление, которое сделали в кинотеатре.
На этой недели учебная эвакуация уже проходила в торгово-развлекательном комплексе «Ройял Парк». А на выходных в ТЦ «Эдем» в Академгородке и гипермаркете «Лента» возле Димитровского моста.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова, очевидца (2)