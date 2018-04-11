Ветрено и сыро: в Новосибирск придёт потепление со снегом

Несмотря на общую некомфортную погоду, температура будет выше климатической нормы
Несмотря на общую некомфортную погоду, температура будет выше климатической нормы

Новосибирские синоптики дали прогноз на три дня — погода будет сырой и некомфортной.


«Погода у нас не меняется. В ближайшие три дня по-прежнему мы будем оставаться в зоне циклонической активности. Циклоны перемещаются в основном с запада из районов Среднего Урала, Южного Урала на нашу территорию с волнами фронты атмосферные также будут влиять на погоду Новосибирской области и окружающих регионов. Поэтому погода, скорее всего, будет неустойчивой», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


Синоптики ожидают частые осадки — мокрый снег и дождь, а также порывы ветра до 16-20 м/с. 


«Температурный фон в основном выше климатической нормы на 1–4 градуса. 


В ночные часы температура близка к нулю [градусов] — от –3 до +3 градусов. По северо-западу, по северу до –8 градусов — 13-14 апреля. Возможны гололёдные явления, отложения мокрого снега, дневные температуры от 2 до 8 градусов тепла, по югу, юго-востоку 12-13 апреля до 13 градусов тепла», — добавил Ягудин.

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