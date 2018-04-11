В Бердске женщина выпала с балкона на 16-м этаже
Вечером 10 апреля в Бердске с 16-го этажа дома на улице Ленина выпала женщина.
«В следственном отделе по городу Бердск проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СК РФ по НСО.
По информации источника в правоохранительных органах, погибшей был 31 год. Она выпала с общего балкона, в этом доме она не жила.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова