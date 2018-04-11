Девочка на велосипеде попала под машину во дворе на Затулинке
Вечером 10 апреля в Новосибирске на Затулинском жилмассиве 10-летняя велосипедистка попала под машину.
«Девочка с сотрясением головного мозга, травмой головы и колена доставлена в больницу», — сообщил инспектор группы пропаганды ОГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
По его информации, авария произошла в 19:20 во дворе дома Виктора Уса, 2 (недалеко от улицы Петухова). 23-летний водитель «Лады Приоры» ехал со стороны дома Виктора Уса, 7, а девочка на велосипеде — ему навстречу. Обстоятельства происшествия ещё выясняются.
В конце марта НГС рассказывал о другой аварии, в которой пострадал ребёнок. — ДТП случилось на пересечении улиц Пархоменко и Пермская в Ленинском районе, в нём столкнулись две иномарки.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Стаса Соколова