Новосибирцы проявили повышенный интерес к резко поднявшемуся курсу валют

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Новосибирцы забросали поисковую систему «Яндекс» запросами о росте курса валют.


На протяжении последних двух дней, 9 и 10 апреля, интерес новосибирцев по запросу «курс валют» составляет 100 баллов.


Последние два дня курсы доллара и евро значительно пошли вверх. В частности, вчера, сообщает РИА Новости, курсы этих валют подскочили до показателей 2016 года.


По информации НГС.БИЗНЕС, утром 11 апреля доллар стоил от 63,5 рубля, а евро — от 78,45 рубля.


По данным ЦБ РФ, курс доллара на сегодня составляет 62,36 рубля (на 3,79 рубля больше, чем накануне), а евро — 76,85 рубля (на 4,97 рубля).

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