Росстат опубликовал сведения о величине прожиточного минимума в России

Самая низкая стоимость жизни в Оренбургской области – 8716 рублей
Самая низкая стоимость жизни в Оренбургской области – 8716 рублей

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, самый высокий прожиточный минимум в Российской Федерации по состоянию на 9 апреля 2018 года был в Ненецком автономном округе – 21664 рубля в месяц. Для пенсионеров и детей эта цифра ниже: 16800 рублей и 21703 рубля соответственно.


Самая низкая стоимость жизни в Оренбургской области – 8716 рублей для трудоспособного населения и 6759 рублей для пенсионеров. Для детей прожиточный минимум по данным Росстат самый низкий был зафиксирован в Мордовии – 8045 рублей в месяц.


В Новосибирской области показатели сравнимы со средними по Российской Федерации: прожиточный минимум для трудоспособных равен 10938 рублей, для пенсионеров 8306 рублей и для детей 10705 рублей в месяц.


В конце марта Новосибирскстат опубликовал данные о среднемесячной заработной плате государственных и муниципальных служащих в Новосибирской области в 2017 году. Она превышает минимальный прожиточный минимум жителей области приблизительно в 3-4 раза.


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