Ford показал миру новый Focus

Компания Ford представила глобальную модель Focus четвертого поколения, автомобиль увеличился и стал легче. Машина как и раньше будет выпускаться в кузовах хэтчбек, универсал и седан. Появилась кроссоверная версия Active с внедорожным обвесом и увеличенным клиренсом.


Ford показал миру новый Focus


«Автомобиль построен на новой модульной платформе C2, жесткость на кручение увеличена на 20%. Масса машины снижена на 83 кг», — уточняют в компании Ford. В размерах Focus вырос: колесная база увеличилась на целых 53 мм до 2693 мм. Длина универсала достигла 4668 мм.


Ford показал миру новый Focus


Внешне автомобиль со своим волновым дизайном стал похож на Mazda и BMW. Кузов производит впечатление поджарого и похудевшего. Спереди машина из-за узкой и растянутой по высоте решетки радиатора имеет более детское «выражение лица», в целом впечатление «рыбьего» вида от машины усилилось.   


Ford показал миру новый Focus


В салоне Focus избавились от авангардной, выдающейся вперед передней панели и заменили её спокойной и довольно банальной архитектурой. Новая панель венчается выносным сенсорным монитором опять же в стиле BMW. Селектор АКП теперь сделан в виде шайбы, как на Land Rover.  


Ford показал миру новый Focus


Focus стал весьма технически продвинутым автомобилем. В списке оснащения: автопилот второго уровня, система кругового обзора, адаптивный свет, система распознавания знаков, автопарковщик, проекционный дисплей, система послеаварийного торможения для предотвращения повторного удара.


Ford показал миру новый Focus


Впервые, как уверяет производитель, на 4-цилиндровых моторах предусмотрена возможность отключения одного цилиндра при движении в экономичном режиме. В Европе машина будет комплектоваться турбодвигателями EcoBoost 1,5 л мощностью 150 или 182 л.с. Есть и вариант с 3-цилиндровым мотором 1 л. Дата начала продаж автомобиля пока не озвучена. Напомним, в Новосибирске автомобили Ford представляет один дилер, компания «Форд центр Сибирь».


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