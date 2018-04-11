Ford показал миру новый Focus

Компания Ford представила глобальную модель Focus четвертого поколения, автомобиль увеличился и стал легче. Машина как и раньше будет выпускаться в кузовах хэтчбек, универсал и седан. Появилась кроссоверная версия Active с внедорожным обвесом и увеличенным клиренсом.









«Автомобиль построен на новой модульной платформе C2, жесткость на кручение увеличена на 20%. Масса машины снижена на 83 кг», — уточняют в компании Ford. В размерах Focus вырос: колесная база увеличилась на целых 53 мм до 2693 мм. Длина универсала достигла 4668 мм.









Внешне автомобиль со своим волновым дизайном стал похож на Mazda и BMW. Кузов производит впечатление поджарого и похудевшего. Спереди машина из-за узкой и растянутой по высоте решетки радиатора имеет более детское «выражение лица», в целом впечатление «рыбьего» вида от машины усилилось.









В салоне Focus избавились от авангардной, выдающейся вперед передней панели и заменили её спокойной и довольно банальной архитектурой. Новая панель венчается выносным сенсорным монитором опять же в стиле BMW. Селектор АКП теперь сделан в виде шайбы, как на Land Rover.









Focus стал весьма технически продвинутым автомобилем. В списке оснащения: автопилот второго уровня, система кругового обзора, адаптивный свет, система распознавания знаков, автопарковщик, проекционный дисплей, система послеаварийного торможения для предотвращения повторного удара.









Впервые, как уверяет производитель, на 4-цилиндровых моторах предусмотрена возможность отключения одного цилиндра при движении в экономичном режиме. В Европе машина будет комплектоваться турбодвигателями EcoBoost 1,5 л мощностью 150 или 182 л.с. Есть и вариант с 3-цилиндровым мотором 1 л. Дата начала продаж автомобиля пока не озвучена. Напомним, в Новосибирске автомобили Ford представляет один дилер, компания «Форд центр Сибирь».





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