Ушел и не вернулся: в Новосибирске пропал 14-летний подросток

Атрохов Роман Дмитриевич, рост 170 см, глаза карие, волосы темно-каштановые

Сегодня вечером в полицию и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступило сообщение о том, что 14-летний Роман Атрохов ушел из дома в Ленинском районе Новосибирска вчера, 9 апреля, и до сих пор не вернулся.







«Просто ушел и ничего не сказал. Никакой информации пока нет, заявка от мамы к нам поступила совершенно недавно. Сейчас наш актив собирается на поиски, уже достаточно людей на ногах. Нам нужно понимать, в какую сторону развернуть поиски», — рассказала корреспонденту НГС инфорг инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Юлия Жаркова по телефону.





Атрохов Роман Дмитриевич, рост 170 см, глаза карие, волосы темно-каштановые. Был одет в черную куртку (парку) с капюшоном, черную бейсболку, черные джинсы и черные кеды на белой подошве.







Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, волонтеры просят сообщать на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8–800–700–54–52 (бесплатно по России) и в полицию по телефонам 02, 102.







Ранее НГС сообщал, что исчезнувшие 4 апреля девочки Оксана Пономарёва и Дарья Кузьмина нашлись.

