Иномарка влетела в столб после аварии на остановке «Стрелочная» в Новосибирске

После удара Suzuki влетела в столб

Вечером 10 апреля в Первомайском районе Новосибирска недалеко от остановки «Стрелочная» столкнулись Nissan и Suzuki. ДТП произошло возле дома № 72 на улице Первомайская примерно в 18:00.





«Suzuki двигался по Первомайской со стороны Барышево в сторону разъезда. Nissan выезжал со Стрелочной на Первомайскую и не пропустил Suzuki. После удара Suzuki влетела в столб», — пояснили корреспонденту НГС аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».





В ДТП пострадал водитель Suzuki — у мужчины подозрение на перелом рёбер.





Nissan выезжал со Стрелочной на Первомайскую и не пропустил Suzuki





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