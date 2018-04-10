Новосибирск попал в рейтинг криминальных городов мира
Портал Numbeo, специализирующийся на сравнении цен и уровня жизни, составил список самых криминогенных городов мира: туда попал Новосибирск.
Аналитики назвали 114 самых криминогенных городов, в список попали три российских мегаполиса: Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва.
Новосибирск занял в рейтинге 97-е место с 48,11 балла. В этой же категории и другие российские города: Москва оказалась на 83-м месте с 44,66 балла, а Санкт-Петербург — на 65-м месте с 40,53 балла. По индексу безопасности Новосибирск в рейтинге занял 18-е место.
Самым опасным городом мира авторы рейтинга признали О́льборг в Дании. Следом за ним — столица Нидерландов Амстердам и бельгийский портовый город Антверпен.
В своём исследовании аналитики опирались на результаты опроса посетителей сайта. Исследователи отмечают, что такие данные могут быть точнее официальной статистики.
Ранее Новосибирскстат приводил статистику, из которой следует, что в 2018 году в Новосибирской области выросло число разбоев и изнасилований, зато снизилось количество убийств.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой