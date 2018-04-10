На опасной лестнице в Ленинском районе появилась дыра: ступени не ремонтируют полтора года

В яме уже появился мусор
В яме уже появился мусор

В Ленинском районе Новосибирска на лестнице для пешеходов образовалась яма — проход по лестнице перекрыли полностью.


Лестница у дома 27/2 на Ударной, за которую отвечает администрация района, состоит из двух частей — проход по одной из них перекрыли ещё полтора года назад.


Недавно яма появилась на второй части лестницы — коммунальщики не стали её заделывать, а перегородили проход металлическим поручнем. По лестнице нельзя ни спуститься, ни подняться, поэтому пешеходам нужно обходить спуск.


Теперь вся лестница перегорожена трубами
Теперь вся лестница перегорожена трубами


Осенью 2016 года читатели НГС уже сообщали о проблемах с этой лестницей. Тогда ЖЭУ-6, к которому относится дом, объяснили, что проход ограничили, так как лестница аварийная, и люди могут получить травмы.

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