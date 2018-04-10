На опасной лестнице в Ленинском районе появилась дыра: ступени не ремонтируют полтора года
В Ленинском районе Новосибирска на лестнице для пешеходов образовалась яма — проход по лестнице перекрыли полностью.
Лестница у дома 27/2 на Ударной, за которую отвечает администрация района, состоит из двух частей — проход по одной из них перекрыли ещё полтора года назад.
Недавно яма появилась на второй части лестницы — коммунальщики не стали её заделывать, а перегородили проход металлическим поручнем. По лестнице нельзя ни спуститься, ни подняться, поэтому пешеходам нужно обходить спуск.
Осенью 2016 года читатели НГС уже сообщали о проблемах с этой лестницей. Тогда ЖЭУ-6, к которому относится дом, объяснили, что проход ограничили, так как лестница аварийная, и люди могут получить травмы.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова