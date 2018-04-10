Новосибирский оборонный завод решил купить Infiniti за 4 миллиона

Завод заказал чёрный внедорожник, в который помещается 7–9 человек

Сегодня, 10 апреля, Новосибирский завод искусственного волокна объявил аукцион, чтобы купить автомобиль.





Начальная (максимальная) цена контракта, опубликованного на сайте госзакупок, составила 4,25 миллиона рублей.







Оборонному заводу необходим Infiniti QX80 в полной комплектации или эквивалентный ему внедорожник. Автомобиль должен иметь новый 5,6-литровый двигатель V8 мощностью 405 лошадиных сил, кожаный салон, систему активной безопасности Safety Shield, аудиосистему 5.1, аналоговые часы и другие опции полной комплектации.





«Цвет пятидверного внедорожника — чёрный металлик, с чёрным кожаным салоном, спойлером и люком в крыше. Требуемый расход топлива у внедорожника — не более 14,9 л на 100 км», — значится в техзадании АО «НЗИВ».







Корреспондент НГС отправил запрос по закупке руководству АО «НЗИВ».







Новосибирский завод искусственного волокна расположен в Искитиме. С 2011 года предприятие входит в госкорпорацию «Ростех».







В 2016 году НГС рассказывал о том, что чиновники Тогучинского района планировали купить почти новую Toyota Camry в комплектации «Престиж». Это включает в себя 7-дюймовый дисплей, акустическую систему с 10 динамиками, кожаный салон с отделкой вставками «под дерево» и другие опции.