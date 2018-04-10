Новосибирец пришёл в налоговую и начал размахивать ножом

Мужчину с ножом скрутила вневедомственная охрана
Мужчину с ножом скрутила вневедомственная охрана

Сегодня, 10 апреля, бойцы Росгвардии задержали неадекватного мужчину, который размахивал канцелярским ножом в офисе налоговой службы по Кировскому району Новосибирска.


«Сегодня была свидетелем происшествия в Кировской ИФНС: мужчина с ножом набросился на посетителей. В помещении находилось человек 10–12 посетителей и сотрудники ИФНС. Был вызван наряд полиции, но не справился, затем вызван второй наряд. В итоге на мужчину удалось надеть наручники», — написала в редакцию НГС очевидица происшествия.


В пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что вневедомственная охрана выезжала на улицу Мира. В полдень в здании налоговой службы по Кировскому району сработала сигнализация. 


«В здание зашёл мужчина, <…> в руках держал канцелярский нож, размахивал [им] при этом, как поясняют очевидцы. Вызвали по кнопке тревожной сигнализации экипаж вневедомственной охраны Кировского района. Наши сотрудники приехали, гражданина задержали, и учитывая то, что он находился в состоянии неадекватном, <…> он был передан бригаде скорой помощи. И впоследствии, когда передавали медикам его, он тоже начал оказывать сопротивление, вести себя продолжал так же неадекватно, поэтому было принято решение бойцами нашими сопроводить карету скорой помощи до медицинского учреждения», — рассказали в пресс-службе Росгвардии, уточнив, что во время происшествия никто не пострадал.


Корреспондент направила запрос в пресс-службу УФНС по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.


В прошлом году полиция задержала возле гимназии № 11 неадекватного мужчину, который гонялся по футбольному полю за подростками, размахивая ножом — патруль ППС вызвал учитель, который проходил мимо. 

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