В «Сибирском Молле» открылся потайной ресторан со свиными рёбрами и северной рыбой

В торгово-развлекательном комплексе «Сибирский Молл» заработал пивной ресторан Vaer, принадлежащий владельцам одноимённой новосибирской пивоварни. Ранее они открыли здесь же боулинг и демократичный бар.


Ресторан занял место давно закрывшегося спортивного бара
Ресторан занял место давно закрывшегося спортивного бара


Ресторан занял пустовавшее помещение в глубине мультиплекса «Кино Сити». Чтобы попасть туда, нужно пройти по галерее вдоль боулинга, зоны игровых автоматов и гардероба. Ранее здесь уже работал принадлежавший кинотеатру спорт-бар, но заведение было закрыто уже давно.


Как сообщили корреспонденту НГС в заведении, ресторан принял первых посетителей в конце марта, но пока работает в тестовом режиме: в будни открывается только с 17:00.


На стене изображена схема пивоваренного производства
На стене изображена схема пивоваренного производства


Зал на 100 мест имеет форму уголка и разделён на две части. Сразу на входе посетителей встречает объёмная схема классической пивоварни. В глубине зала расположен декоративный камин. Часть мебели собрана из покрашенных под медь труб.


Из особенностей декора можно отметить также двери туалетных кабинок, на которых нарисованы этикетки разных сортов пива, которое варит пивоварня. 


Строганина из чира и нельмы (240 рублей)
Строганина из чира и нельмы (240 рублей)


Пивная карта заведения полностью сформирована из собственной продукции пивоварни — 12 сортов, включая безалкогольное пиво. Напиток продаётся по цене от 130 рублей за пол-литровый бокал. Меню частично состоит из пивной «классики»: колбаски (от 270 рублей), жареные свиные рёбра (от 280 рублей), куриные крылья и другие блюда. Помимо этого, здесь делают блюда из северной рыбы — чира, нельмы и муксуна, а также жарят стейки и бургеры.


Салат «Индигирка» из чира за 290 рублей
Салат «Индигирка» из чира за 290 рублей


В среднем цена горячего составляет порядка 300 рублей, а самое дорогое индивидуальное блюдо, 800-граммовая свиная рулька, стоит 650 рублей.


Филе нельмы с соусом том ям за 340 рублей
Филе нельмы с соусом том ям за 340 рублей


Vaer — первая попытка сделать полноценный ресторан на территории многозального кинотеатра. До сих пор в Новосибирске в составе таких объектов работали в лучшем случае демократичные закусочные с ограниченным выбором блюд. Как правило, операторы общепита соседствуют с мультиплексами, а не арендуют у них помещения. При этом ресторан Vaer нельзя назвать первым случаем, когда пивовары занялись ресторанным бизнесом. Ранее небольшие бары начали открывать владельцы новосибирской пивоварни «Феникс».

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