Первый клещ укусил студента в Новосибирской области

Студент нашёл на себе клеща, когда сидел на занятиях
Студент нашёл на себе клеща, когда сидел на занятиях

Управление Роспотребнадзора в Новосибирской области зарегистрировало первый укус клеща в 2018 году — молодой человек снял его с ноги.


Первый клещ укусил жителя Новосибирской области в Доволенском районе, сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора в ответ на запрос НГС.


«Житель 19 лет. Проживает в р. п. (в рабочем посёлке. — М.М.) Довольное. Шёл через лес до колледжа. На занятиях обнаружил клеща на голени. Клеща выбросил», — рассказали в ведомстве.


Молодой человек обратился к врачу после занятий. Выяснилось, что сибиряк не был привит.


В управлении подчеркнули, что случаев клещевого энцефалита в Новосибирске и НСО в апреле не зарегистрировано.


Первых клещей заметили в Новосибирске ещё в середине марта — тогда читатель НГС рассказал, что снял опасного паукообразного со своей собаки после прогулки в Ленинском районе. 

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