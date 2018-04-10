Первый клещ укусил студента в Новосибирской области

Студент нашёл на себе клеща, когда сидел на занятиях

Управление Роспотребнадзора в Новосибирской области зарегистрировало первый укус клеща в 2018 году — молодой человек снял его с ноги.







Первый клещ укусил жителя Новосибирской области в Доволенском районе, сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора в ответ на запрос НГС.





«Житель 19 лет. Проживает в р. п. (в рабочем посёлке. — М.М.) Довольное. Шёл через лес до колледжа. На занятиях обнаружил клеща на голени. Клеща выбросил», — рассказали в ведомстве.





Молодой человек обратился к врачу после занятий. Выяснилось, что сибиряк не был привит.





В управлении подчеркнули, что случаев клещевого энцефалита в Новосибирске и НСО в апреле не зарегистрировано.





Первых клещей заметили в Новосибирске ещё в середине марта — тогда читатель НГС рассказал, что снял опасного паукообразного со своей собаки после прогулки в Ленинском районе.