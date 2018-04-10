Дворники приняли за снаряд находку из-под снега — его вывезли в лес и оцепили
10 апреля во дворе одного из домов в Академгородке нашли муляж авиационного снаряда — в полицию о находке сообщили дворники.
По информации начальника ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева, муляж авиационного снаряда нашли во дворе дома
«Это просто муляж, он не представляет никакой угрозы ни для населения, ни для врагов. Дворники нашли его в снегу и сообщили в полицию. Все приехали, осмотрели место.
Жильцов не эвакуировали, его (муляж снаряда. — А.С.) перенесли в лес и оцепили место.
Дворники — молодцы, проявили бдительность», — рассказал корреспонденту НГС Юрий Перязев.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о находке. «Сотрудники полиции выехали на место, отработали. Гражданам ничего не угрожает. В полицию информация поступила в 10:15», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В августе прошлого года во время ремонта теплотрассы в Первомайском районе Новосибирска рабочие наткнулись на металлическую деталь, напоминающую артиллерийский снаряд.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой