Дворники приняли за снаряд находку из-под снега — его вывезли в лес и оцепили

Муляж снаряда нашли дворники
Муляж снаряда нашли дворники

10 апреля во дворе одного из домов в Академгородке нашли муляж авиационного снаряда — в полицию о находке сообщили дворники.


По информации начальника ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева, муляж авиационного снаряда нашли во дворе дома № 6 на улице Терешковой.


«Это просто муляж, он не представляет никакой угрозы ни для населения, ни для врагов. Дворники нашли его в снегу и сообщили в полицию. Все приехали, осмотрели место. 


Жильцов не эвакуировали, его (муляж снаряда. — А.С.) перенесли в лес и оцепили место. 


Дворники — молодцы, проявили бдительность», — рассказал корреспонденту НГС Юрий Перязев.


В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о находке. «Сотрудники полиции выехали на место, отработали. Гражданам ничего не угрожает. В полицию информация поступила в 10:15», — сообщили в пресс-службе ведомства.


В августе прошлого года во время ремонта теплотрассы в Первомайском районе Новосибирска рабочие наткнулись на металлическую деталь, напоминающую артиллерийский снаряд

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