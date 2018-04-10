Фото: в Новосибирском зоопарке выросла маленькая пума София

В Новосибирском зоопарке подрос котёнок пумы, рождённый в конце ноября 2017 года. Сейчас пуме Софии четыре с половиной месяца.


О том, что котёнок — девочка, стало известно в феврале этого года, через два месяца после рождения. 


Сегодня в зоопарке можно увидеть, что кошка подросла, с её шерсти почти пропали пятна, с которыми появляются новорождённые котята пумы.


Фотограф Владимир Шадрин снял Софию несколько дней назад
Фотограф Владимир Шадрин снял Софию несколько дней назад


Сейчас пятна на шёрстке почти незаметны
Сейчас пятна на шёрстке почти незаметны


Самка Милана родила котёнка в ноябре 2017 года — это был первый котёнок пум в зоопарке за пять лет
Самка Милана родила котёнка в ноябре 2017 года — это был первый котёнок пум в зоопарке за пять лет


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