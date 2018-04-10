Фото: в Новосибирском зоопарке выросла маленькая пума София

В Новосибирском зоопарке подрос котёнок пумы, рождённый в конце ноября 2017 года. Сейчас пуме Софии четыре с половиной месяца.





О том, что котёнок — девочка, стало известно в феврале этого года, через два месяца после рождения.





Сегодня в зоопарке можно увидеть, что кошка подросла, с её шерсти почти пропали пятна, с которыми появляются новорождённые котята пумы.





Фотограф Владимир Шадрин снял Софию несколько дней назад





Сейчас пятна на шёрстке почти незаметны





Самка Милана родила котёнка в ноябре 2017 года — это был первый котёнок пум в зоопарке за пять лет



