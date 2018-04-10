Фото: в Новосибирском зоопарке выросла маленькая пума София
В Новосибирском зоопарке подрос котёнок пумы, рождённый в конце ноября 2017 года. Сейчас пуме Софии четыре с половиной месяца.
О том, что котёнок — девочка, стало известно в феврале этого года, через два месяца после рождения.
Сегодня в зоопарке можно увидеть, что кошка подросла, с её шерсти почти пропали пятна, с которыми появляются новорождённые котята пумы.
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Елена Громкова
Фото Владимира Шадрина