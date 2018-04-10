Травников нашёл замену двум уволенным министрам

Места в правительстве остались вакантными после ухода двух министров
Места в правительстве остались вакантными после ухода двух министров

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников объявил о назначении двух исполняющих обязанности министров в региональном правительстве — ранее в этом году уволились министры сельского хозяйства и энергетики и ЖКХ. 


«Министерство ЖКХ возглавит достаточно перспективный молодой руководитель, заместитель министра, он сегодня исполняет обязанности — Архипов Денис Николаевич. Министерство сельского хозяйства возглавляет также опытный руководитель — это Лещенко Евгений Михайлович», — сообщил Травников 10 апреля.


По словам врио губернатора, в правительстве запущен кадровый проект — новый подход к формированию кадрового резерва. «Кандидатуры ищутся на все позиции. Начиная от руководителя органа исполнительной власти, и в том числе заместитель губернатора. В том числе ищутся кандидатуры и на позицию министра сельского хозяйства и министра ЖКХ и энергетики. Но тем не менее ещё раз повторяю — я достаточно хорошо оцениваю потенциал тех людей, которые сегодня назначены исполнять обязанности. И если они хорошо покажут себя, то выбор будет сделан в их пользу. Другим кандидатам будут предложены другие позиции», — прокомментировал Травников. 


Врио министра ЖКХ и энергетики Евгений Ким ушёл в отставку в апреле. Также заявление об уходе несколько дней назад написал глава областного минсельхоза Василий Пронькин

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