Первые теплоходы поплывут по Оби в конце апреля

Первые теплоходы начнут ходить до Седовой Заимки в конце апреля
Первые теплоходы начнут ходить до Седовой Заимки в конце апреля

Новосибирский речфлот объявил  о начале навигация по реке Обь — первые теплоходы с пассажирами отправятся от Речного вокзала до Седовой Заимки в конце апреля.


«С 29 апреля начинает работать социальная линия на Седовую Заимку (маршруты для дачников. — А.С). С 30 апреля открывается навигация до острова Кораблик — первая экскурсия "6 мостов Новосибирска" будет 10 числа (мая. — А.С.). До аквапарка теплоходы начнут ходить в июне. Флот у нас не изменился, будут курсировать теплоходы класса "Москва"», — рассказали корреспонденту НГС в компании «Речфлот».


Рейсы от Речного вокзала до Седовой Заимки будут курсировать каждую среду и воскресенье (отправление в 8:00), а также по пятницам (отправление в 19:00).


«Стоимость билета пока назвать не можем, сейчас это обсуждается с министерством транспорта», — сообщили в «Речфлоте».


В июле прошлого года в Новосибирске и пригороде прошёл первый круиз по Оби, Обскому морю и реке Бердь, во время которого показывали судоходные шлюзы ГЭС. А первые регулярные теплоходные рейсы до аквапарка «Аквамир» появились в июне прошлого года.

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