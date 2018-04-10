Крупнейшая в России сеть мясных магазинов уходит из Новосибирска

Сеть «Ариант» полностью закрывает свои торговые точки в Новосибирске. 


Магазин на улице Бориса Богаткова закрыт — с его вывески уже начали отваливаться буквы
Магазин на улице Бориса Богаткова закрыт — с его вывески уже начали отваливаться буквы


Новосибирские магазины сети «Ариант» будут закрыты до вторника будущей недели, часть торговых точек уже прекратила работу. Информацию об этом НГС подтвердили в одном из ещё работающих магазинов на улице Сибиряков-Гвардейцев. По данным сотрудников, поставщики на этой неделе уже начали вывозить остатки товара. 


Магазин на Сибиряков-Гвардейцев пока работает, но из него уже вывозят товар
Магазин на Сибиряков-Гвардейцев пока работает, но из него уже вывозят товар


Сеть «Ариант» принадлежит одноименному агропромышленному холдингу с Южного Урала. На сегодняшний день это один из крупнейших специализированных розничных продавцов свинины и продуктов из неё. Всего сеть включает более 200 магазинов. Кроме свежего мяса, полуфабрикатов и колбас в магазинах можно найти базовый набор продуктов: молоко, хлеб, макароны и крупы, кондитерские изделия — «Ариант» работает в формате продовольственного «магазина у дома» с усиленной мясной секцией.


В Новосибирск «Ариант» пришёл в 2016 году, открыв за один месяц сразу 10 торговых точек. Тогда представители компании говорили, что в перспективе «Ариант» хотел бы иметь в Новосибирске порядка 50 магазинов.


Сейчас в базе системы 2ГИС значится только девять магазинов, причем несколько уже не работает, убедился корреспондент НГС. Так, на дверях торговой точки на улице Бориса Богаткова висит объявление «Закрыто. Нет электричества».


В Новосибирске в близком к «Арианту» сегменте работают «Кудряшовский мясокомбинат» (17 объектов, по данным 2ГИС) и «Торговая площадь» (119  отделов и отдельных магазинов).


Недавно НГС сообщал о том, что присутствие в регионе сокращает ещё одна крупная компания, но международная — Adidas закрыл магазин в ТРЦ «Сан Сити»

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