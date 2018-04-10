Видео: ночью в лесу на окраине Новосибирска подожгли человека

Вчера, 9 апреля, около полуночи в лесу Новосибирска поджигали человека. Недалеко от улицы Петухова снимали тизер — рекламный видеоролик для сериала «Долгая зима» про выживших после ядерных взрывов. 



Ролик снимали в лесу за «Матрёшкиным двором»
Ролик снимали в лесу за «Матрёшкиным двором»



Съёмка момента погони бандита-рейдера за девушкой с ребёнком
Съёмка момента погони бандита-рейдера за девушкой с ребёнком


«Сегодня работаем над сценами, которые проходят по сценарию в ночное время суток. <…> Сейчас снимаем погоню рейдера за девушкой с ребёнком. И будем поджигать человека — меня. <…>


Подготовили специальную жидкость, которая даёт яркий свет, но слабое тепло. Для поджигания человека это самый оптимальный вариант. 


У меня будет около минуты времени. Думаю, этого будет достаточно, чтобы провести съёмку», — рассказал режиссёр проекта Сергей Долгополов и заметил, что, кроме него, сниматься горящим никто больше не рискнул.


На площадке наравне со взрослыми снималась семилетняя девочка Саша
На площадке наравне со взрослыми снималась семилетняя девочка Саша


Подожгли Сергея около полуночи — в финале всех съёмок. На площадке все мрачно шутили про шашлыки, поджаренные сосиски и завещание, которое режиссёру следовало бы оставить. Во время первого дубля человек вспыхнул как факел, из-за чего возникла лёгкая паника и было решено сделать ещё один дубль. После повторного поджога операторы остались довольны отснятым видео .


До первого поджога режиссёра осталось несколько минут: Сергей (справа) одевается в специально подготовленную одежду
До первого поджога режиссёра осталось несколько минут: Сергей (справа) одевается в специально подготовленную одежду


В паузах между съёмками актёры грелись у костра
В паузах между съёмками актёры грелись у костра


Как уже рассказывал НГС, съёмки рекламного ролика сериала «Долгая зима» начались в середине марта. По сценарию действие происходит после ядерной войны в разрушенном маленьком городке на юге России. Оставшиеся в живых люди создают маленький социум, но вскоре сталкиваются с другой группой выживших. Соседи оказываются агрессивными и кровожадными фанатиками-рейдерами. На съёмку десятисерийного сериала с непрофессиональными актёрами Сергей Долгополов рассчитывает найти один миллион рублей.


В начале месяца в Новосибирске начали снимать ещё один игровой кинопроект — фильм про школьников и пришельцев из будущего, а молодой режиссёр Анна Протоковило выложила в интернет десятиминутное видео об особенных детях из Новосибирска. 

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