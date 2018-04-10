Из школы на Владимировской за четыре минуты вывели всех детей
Утром 10 апреля школу
Тренировочная эвакуация началась в 10:40. «За четыре минуты все дети были выведены», — сообщили корреспонденту НГС в администрации школы.
В школе уточнили, что это была учебная пожарная тревога. Из здания эвакуировались ученики одиннадцати классов, одиннадцать учителей и административно-хозяйственный аппарат.
Также сегодня утром учебная эвакуация прошла в ТРК «Ройял Парк»: на улицу вывели всех сотрудников.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова из архива НГС