Из школы на Владимировской за четыре минуты вывели всех детей

Учеников эвакуировали в 10:40
Учеников эвакуировали в 10:40

Утром 10 апреля школу № 1 на улице Владимировской в Железнодорожном районе Новосибирска эвакуировали по тревоге.


Тренировочная эвакуация началась в 10:40. «За четыре минуты все дети были выведены», — сообщили корреспонденту НГС в администрации школы.


В школе уточнили, что это была учебная пожарная тревога. Из здания эвакуировались ученики одиннадцати классов, одиннадцать учителей и административно-хозяйственный аппарат. 


Также сегодня утром учебная эвакуация прошла в ТРК «Ройял Парк»: на улицу вывели всех сотрудников.

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