Водитель попал под колёса своего автобуса на Немировича-Данченко

От полученных травм мужчина скончался на месте
От полученных травм мужчина скончался на месте

Утром 10 апреля в Кировском районе Новосибирска водитель попал под колёса собственного автобуса.


ДТП произошло около 9:30 недалеко от остановки «Немировича-Данченко».


«Водитель 1971 года рождения на автобусе ПАЗ двигался со стороны микрорайона Горский в сторону улицы Ватутина. У дома № 143 на улице Немировича-Данченко автобус заглох, и водитель не смог завести его с ключа. 


Он попытался завести его напрямую, находясь спереди автомобиля. Автобус самопроизвольно начал движение, и водитель оказался под колёсами автобуса. 


В результате водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


Сейчас на месте происшествия работает следственная группа и экипажи ГИБДД. Все обстоятельства случившегося выясняются. 


В марте на улице Дуси Ковальчук столкнулись Mazda, автобус № 14 и троллейбус № 24. Из-за заблокированных дверей водитель автобуса не смог попасть в салон.

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