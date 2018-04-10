Водитель попал под колёса своего автобуса на Немировича-Данченко
Утром 10 апреля в Кировском районе Новосибирска водитель попал под колёса собственного автобуса.
ДТП произошло около 9:30 недалеко от остановки «Немировича-Данченко».
«Водитель 1971 года рождения на автобусе ПАЗ двигался со стороны микрорайона Горский в сторону улицы Ватутина. У дома
Он попытался завести его напрямую, находясь спереди автомобиля. Автобус самопроизвольно начал движение, и водитель оказался под колёсами автобуса.
В результате водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа и экипажи ГИБДД. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Владиславом Савченковым