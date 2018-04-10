Водитель попал под колёса своего автобуса на Немировича-Данченко

От полученных травм мужчина скончался на месте

Утром 10 апреля в Кировском районе Новосибирска водитель попал под колёса собственного автобуса.





ДТП произошло около 9:30 недалеко от остановки «Немировича-Данченко».





«Водитель 1971 года рождения на автобусе ПАЗ двигался со стороны микрорайона Горский в сторону улицы Ватутина. У дома № 143 на улице Немировича-Данченко автобус заглох, и водитель не смог завести его с ключа.





Он попытался завести его напрямую, находясь спереди автомобиля. Автобус самопроизвольно начал движение, и водитель оказался под колёсами автобуса.





В результате водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.





Сейчас на месте происшествия работает следственная группа и экипажи ГИБДД. Все обстоятельства случившегося выясняются.



