Из ТРК «Ройял Парк» эвакуировали всех сотрудников

К зданию торгово-развлекательного комплекса съехались пожарные машины
К зданию торгово-развлекательного комплекса съехались пожарные машины

Утром 10 апреля из торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк» эвакуировали людей.


Учебная эвакуация началась в половине десятого — на улицу вывели всех сотрудников. Всего из здания вышли около 400 человек, сообщил корреспонденту НГС работник одного из магазинов в ТРК Тихон Соболев. 


«Ещё все на улице, пока никого не запускают», — добавил представитель торгово-развлекательного комплекса.


Учебную эвакуацию в ТРК «Ройял Парк» успели провести ещё до открытия бутиков — по данным 2ГИС, с 9 утра работает только супермаркет «Мегас»
Учебную эвакуацию в ТРК «Ройял Парк» успели провести ещё до открытия бутиков — по данным 2ГИС, с 9 утра работает только супермаркет «Мегас»


Выводить людей из здания начали в половине десятого утра
Выводить людей из здания начали в половине десятого утра


Всего из «Ройял Парка» по тревоге вышли несколько сотен человек
Всего из «Ройял Парка» по тревоге вышли несколько сотен человек


Дополнение: В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что в «Ройял Парке» прошло «пожарно-тактическое занятие с эвакуацией».


Снова запускать людей в здание начали около 10:15, сообщил эвакуированный сотрудник. 


Вернуться в здание люди смогли в одиннадцатом часу
Вернуться в здание люди смогли в одиннадцатом часу


В этом месяце торговые и бизнес-центры Новосибирска проводят эвакуации посетителей и сотрудников почти каждый день. Например, в субботу, 7 апреля, людей эвакуировали из гипермаркета «Лента» возле Димитровского моста и из торгового центра «Эдем» в Академгородке.

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