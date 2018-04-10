Из ТРК «Ройял Парк» эвакуировали всех сотрудников

К зданию торгово-развлекательного комплекса съехались пожарные машины

Утром 10 апреля из торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк» эвакуировали людей.





Учебная эвакуация началась в половине десятого — на улицу вывели всех сотрудников. Всего из здания вышли около 400 человек, сообщил корреспонденту НГС работник одного из магазинов в ТРК Тихон Соболев.





«Ещё все на улице, пока никого не запускают», — добавил представитель торгово-развлекательного комплекса.





Учебную эвакуацию в ТРК «Ройял Парк» успели провести ещё до открытия бутиков — по данным 2ГИС, с 9 утра работает только супермаркет «Мегас»





Выводить людей из здания начали в половине десятого утра





Всего из «Ройял Парка» по тревоге вышли несколько сотен человек





Дополнение: В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что в «Ройял Парке» прошло «пожарно-тактическое занятие с эвакуацией».





Снова запускать людей в здание начали около 10:15, сообщил эвакуированный сотрудник.





Вернуться в здание люди смогли в одиннадцатом часу





В этом месяце торговые и бизнес-центры Новосибирска проводят эвакуации посетителей и сотрудников почти каждый день. Например, в субботу, 7 апреля, людей эвакуировали из гипермаркета «Лента» возле Димитровского моста и из торгового центра «Эдем» в Академгородке.