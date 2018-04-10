Помешал троллейбус: водители встали в пробку возле станции метро «Гагаринская»

Скорость автомобильной очереди рядом со стоявшим троллейбусом упала до 5 км/ч
Скорость автомобильной очереди рядом со стоявшим троллейбусом упала до 5 км/ч

Утром 10 апреля остановившийся троллейбус затруднил проезд по улице Писарева в Центральном районе Новосибирска.


Очевидцы отметили сломанный троллейбус на Яндекс.Картах в 8:40. По их данным, троллейбус встал недалеко от перекрёстка с Красным проспектом. До этого места по Писарева растянулся затор от пересечения с Мичурина. Скорость транспортного потока упала до 5 км/ч.


Судя по данным на сайте ЦУГАЭТ, к 8:56 движение троллейбусов в этом месте восстановили. 


В целом в девятом часу утра уровень пробок в Новосибирске оценивался на 7 баллов
В целом в девятом часу утра уровень пробок в Новосибирске оценивался на 7 баллов


Вчера утром новосибирские водители столкнулись с трудностями при проезде площади Труда — там вышел из строя светофор и стала скапливаться пробка. 

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