Помешал троллейбус: водители встали в пробку возле станции метро «Гагаринская»

Скорость автомобильной очереди рядом со стоявшим троллейбусом упала до 5 км/ч

Утром 10 апреля остановившийся троллейбус затруднил проезд по улице Писарева в Центральном районе Новосибирска.







Очевидцы отметили сломанный троллейбус на Яндекс.Картах в 8:40. По их данным, троллейбус встал недалеко от перекрёстка с Красным проспектом. До этого места по Писарева растянулся затор от пересечения с Мичурина. Скорость транспортного потока упала до 5 км/ч.







Судя по данным на сайте ЦУГАЭТ, к 8:56 движение троллейбусов в этом месте восстановили.





В целом в девятом часу утра уровень пробок в Новосибирске оценивался на 7 баллов





Вчера утром новосибирские водители столкнулись с трудностями при проезде площади Труда — там вышел из строя светофор и стала скапливаться пробка.