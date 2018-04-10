Помешал троллейбус: водители встали в пробку возле станции метро «Гагаринская»
Утром 10 апреля остановившийся троллейбус затруднил проезд по улице Писарева в Центральном районе Новосибирска.
Очевидцы отметили сломанный троллейбус на Яндекс.Картах в 8:40. По их данным, троллейбус встал недалеко от перекрёстка с Красным проспектом. До этого места по Писарева растянулся затор от пересечения с Мичурина. Скорость транспортного потока упала до 5 км/ч.
Судя по данным на сайте ЦУГАЭТ, к 8:56 движение троллейбусов в этом месте восстановили.
Вчера утром новосибирские водители столкнулись с трудностями при проезде площади Труда — там вышел из строя светофор и стала скапливаться пробка.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)