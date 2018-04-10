Дышите глубже: атмосфера в Новосибирске стала чище и безопаснее

Сейчас атмосфера не накапливает вредные примеси
Сейчас атмосфера не накапливает вредные примеси

Утром 10 апреля экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске низкий уровень загрязнённости воздуха — мелкодисперсных частиц стало меньше по сравнению с серединой прошлой недели.


К 7:50 сервис CityAir оценил общий уровень загрязнения атмосферы на 2 балла из 10. «Воздух безопасен для большинства людей», — отмечают создатели сервиса.


По сравнению с серединой прошлой недели качество воздуха улучшилось. При этом в центре Новосибирска уровень загрязнённости оказался немного выше, чем по городу в целом, — 3 балла. Наиболее благоприятной выглядит ситуация в микрорайоне ОбьГЭС: 1 балл из 10.


«10 апреля метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

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