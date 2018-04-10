Учёные придумали новый способ оценки загрязнения воздуха в Новосибирске

Чтобы оценить концентрацию вредных примесей, учёные изучили расположение источников выбросов

Учёные Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН разработали алгоритмы для оценки химического загрязнения воздуха в Новосибирске. За основу они взяли данные городских систем мониторинга по концентрации различных примесей в атмосфере.







Исследователи ставили перед собой задачу разработать алгоритмы оценки источников выбросов и алгоритмы усвоения данных, которые помогут составить приблизительные прогнозы.







«Мы разработали технологию, которая включает как модель с данными систем мониторинга, так и определённую информацию про наш город — в частности, распределение пробок и интенсивность автомобильного движения. На основе этого оценивалось расположение источников и выявлялось примерное распределение загрязнений по территории города в динамике. На данный момент алгоритм адаптирован для условий Новосибирска. Уже построены трёхмерные модели с учётом трансформаций — для случая редких и рутинных — CO2, NO2 — загрязнителей», — цитирует младшего научного сотрудника ИВМиМГ СО РАН Алексея Пененко «Наука в Сибири».







В ходе тестирования специалисты столкнулись с проблемой обеспечения Новосибирска точными данными мониторинга. Государственная сеть, как они выяснили, нечасто предоставляет измерения. Но есть надежда на частные сети — однако у учёных возникли сомнения по поводу достоверности их данных в виду дороговизны процедуры. Специалисты считают, что государственные и частные источники могли бы перепроверять друг друга в вопросе достоверности.







Учёные планируют дальше развивать алгоритмы с учётом локальных особенностей: улучшать снабжение данными мониторинга, а также увеличивать вычислительные мощности для учёта большего количества химических веществ.







Проблема загрязнения воздуха в Новосибирске практически всегда актуальна. Недавно у новосибирцев был реальный повод для беспокойства: 5 апреля на экспериментальной станции «Тион» зафиксировали в Первомайском районе вредный воздух — уровень загрязнений достиг 8 из 10 баллов.

