Баскетбол: БК «Новосибирск» победил «Университет-Югра» в матче Суперлиги
Баскетбольный клуб «Новосибирск» вырвал победу у сургутской команды «Университет-Югра» в выездном матче ¼ финала Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.
Игра проходила 9 апреля в Сургуте, в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик».
Встреча завершилась со счётом 80:76 (27:27, 21:20, 16:13, 16:16) в пользу новосибирских баскетболистов.
Как сообщается на официальном сайте новосибирского клуба, больше всего очков новосибирской команде принёс защитник Александр Мартынов — 20 очков. В копилке нападающего Алексея Нестерова — 15 очков, у Андрея Кирдячкина — 13 очков.
Команды встретятся снова 12 апреля, и у «Университет-Югра» появится шанс взять реванш. Прошлую игру, которая состоялась 7 апреля, новосибирцы проиграли сургутской команде со счётом 78:82.
Напомним, в конце марта в выездном матче регулярного чемпионата российской Суперлиги БК «Новосибирск» с небольшим перевесом одержал победу над командой «Химки-Подмосковье».
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Алёна Мартынова
Фото bcnovosibirsk.ru