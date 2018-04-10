Баскетбол: БК «Новосибирск» победил «Университет-Югра» в матче Суперлиги

Новосибирцы взяли реванш у сургутской команды

Баскетбольный клуб «Новосибирск» вырвал победу у сургутской команды «Университет-Югра» в выездном матче ¼ финала Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.







Игра проходила 9 апреля в Сургуте, в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик».





Встреча завершилась со счётом 80:76 (27:27, 21:20, 16:13, 16:16) в пользу новосибирских баскетболистов.





Как сообщается на официальном сайте новосибирского клуба, больше всего очков новосибирской команде принёс защитник Александр Мартынов — 20 очков. В копилке нападающего Алексея Нестерова — 15 очков, у Андрея Кирдячкина — 13 очков.







Команды встретятся снова 12 апреля, и у «Университет-Югра» появится шанс взять реванш. Прошлую игру, которая состоялась 7 апреля, новосибирцы проиграли сургутской команде со счётом 78:82.







Напомним, в конце марта в выездном матче регулярного чемпионата российской Суперлиги БК «Новосибирск» с небольшим перевесом одержал победу над командой «Химки-Подмосковье».

