В России начали делать новый Nissan X-Trail

Nissan начал сборку обновлённого кроссовера X-Trail на своем заводе под Санкт-Петербургом, осенью машина должна появиться на рынке.









«В действующее производство активно внедряется новое оборудование, поскольку машина подверглась большому обновлению. Изготовлены новые пресс-формы, смонтированы измерительные стенды для проверки уровня геометрии кузова», — сообщили в российском офисе Nissan.









Рестайлинговый X-Trail получил новое лицо — V-образный элемент решетки радиатора увеличился и «сполз» на бампер. Вместо круглых противотуманок установлены прямоугольные. Задняя оптика поменяла рисунок и стала полностью светодиодной. В салоне изменился руль — вместо аморфной, стекающей вниз большой сердцевины сделана простая круглая серединка с тремя спицами. Переднюю панель, подлокотник и центральный тоннель обтянули в кожу. Багажник увеличился до 15 литров.









Напомним, в Новосибирске автомобили Nissan продают два дилера — «Сибирские моторы» и «Эксперт НСК».





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