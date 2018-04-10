Песни с «двухуровневым» смыслом: новосибирские студенты записали альбом «Перестройка»

Авторы альбома надеются, что каждый слушатель найдёт свой смысл в их песнях
Авторы альбома надеются, что каждый слушатель найдёт свой смысл в их песнях

Новосибирские студенты Вадим Кузьминых из НГУ и Евгений Груодис из НГТУ презентовали музыкальный альбом под названием «Перестройка», который они записали в рамках проекта «Дивергенция».


«Песни обо всём: о любви, о политике, о жизни в целом. Всё вперемешку. Каждый человек сам найдёт в этой песне для себя свой смысл. Мы считаем, что нужно писать такие песни, которые будут иметь двухуровневый смысл: чтобы и обыватель мог в них найти что-то своё, и более прогрессивный человек», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Кузьминых.


Вокал, стихи, бас-гитара принадлежат Вадиму, гитара и аранжировки — Евгению. Стихи и музыку студенты написали ещё в прошлом году. Альбом записывали с января по конец февраля.


«Мы записывали у нашего коллеги Александра Райтера из музыкального объединения Dee I Why в Академгородке. Это студия, но она находится в обычной квартире. Такая домашняя студия в обычной хрущёвке», — сказал Кузьминых.


Название для альбома музыканты позаимствовали «у истории»
Название для альбома музыканты позаимствовали «у истории»


Название «Перестройка» придумал Вадим, Евгений поддержал идею.


«Дело в том, что я учусь на историческом направлении в НГУ и вообще изучаю этот период. Мне очень нравится. Ну и перестройка — это такой термин, который мы позаимствовали у истории, но используем его немного в другом — таинственном ключе. Перестройка любых общественных систем начинается с перестройки сознания», — пояснил Вадим.


Музыканты пока не определились с жанром. «Очень сложно сказать, какой точно стиль музыки, но будем считать, что это постпанк и инди-музыка», — пояснил Вадим.


А несколькими месяцами ранее трое новосибирцев записали кавер на песню Luis Fonsi «Despacito» для конкурса телешоу «Вечерний Ургант». Новосибирская версия песни отличается от оригинала снежными сугробами и использованием национальных музыкальных инструментов.

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