Угроза под лужей: несколько автомобилей пробили колёса в яме на Фрунзе
Сегодня вечером возле дома
Ехал автомобиль по улице Фрунзе со стороны Селезнёва в сторону Красного проспекта около 18:00.
В этой же яме сегодня вечером пострадало ещё несколько машин. «Выезд на Фрунзе с кольца с Ипподромской — четыре машины в ряд меняют переднее левое колесо. Едем от "СибМолла" в центр по Фрунзе. Сразу при выезде с кольца правая полоса в районе светофора. На всю правую полосу там лужа», — сообщила корреспонденту НГС читательница Елена в переписке в WhatsApp.
Девушка уточнила, что водителей, меняющих колёса, видела около 20:00.
«А всё потому, что яма не заделана ещё с выходных, а теперь её ещё и дождём залило. Я сама вчера в неё въехала. Чуть более аккуратно, так как передо мной машину тоже тряхануло. Однако было ощущение, что с колесом тоже что-то случилось. Если бы дорога была ровной, её там, наверное, не было бы. А под лужей размеры неясны. Но там гравийка разбросана — значит, про неё знают, либо так чинить пытались», — рассказала Елена.
В конце марта в Новосибирске на пути к площади Энергетиков образовалась опасная яма — асфальт разрушился посередине дороги.
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Алёна Мартынова
Фото vk.com/avtospasrus