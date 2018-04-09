Угроза под лужей: несколько автомобилей пробили колёса в яме на Фрунзе

Под водой размеры и глубина ямы неясны

Сегодня вечером возле дома № 57/1 на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска автомобиль Mercedes попал в яму и пробил колесо, сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».







Ехал автомобиль по улице Фрунзе со стороны Селезнёва в сторону Красного проспекта около 18:00.







В этой же яме сегодня вечером пострадало ещё несколько машин. «Выезд на Фрунзе с кольца с Ипподромской — четыре машины в ряд меняют переднее левое колесо. Едем от "СибМолла" в центр по Фрунзе. Сразу при выезде с кольца правая полоса в районе светофора. На всю правую полосу там лужа», — сообщила корреспонденту НГС читательница Елена в переписке в WhatsApp.







Девушка уточнила, что водителей, меняющих колёса, видела около 20:00.







«А всё потому, что яма не заделана ещё с выходных, а теперь её ещё и дождём залило. Я сама вчера в неё въехала. Чуть более аккуратно, так как передо мной машину тоже тряхануло. Однако было ощущение, что с колесом тоже что-то случилось. Если бы дорога была ровной, её там, наверное, не было бы. А под лужей размеры неясны. Но там гравийка разбросана — значит, про неё знают, либо так чинить пытались», — рассказала Елена.





Лужа, под которой скрылась яма, занимает почти всю дорогу





В конце марта в Новосибирске на пути к площади Энергетиков образовалась опасная яма — асфальт разрушился посередине дороги.

