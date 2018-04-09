Автоинспекторы за выходные выловили больше сотни пьяных водителей
За прошедшие выходные Госавтоинпекция Новосибирской области поймала больше сотни пьяных человек, которые ехали за рулём.
«С 6 по 8 апреля в Новосибирской области проводились профилактические мероприятия "Нетрезвый водитель". На некоторых участках дорог проводились сплошные проверки водителей на состояние опьянения. В ходе проведения мероприятий автоинспекторы задержали 120 нетрезвых водителей, из них 19 — повторно», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.
Госавтоинспекция напоминает, что за пьяную езду можно получить штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За такое же повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет и одновременно лишить прав.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова