Автоинспекторы за выходные выловили больше сотни пьяных водителей

19 водителей попались пьяными не первый раз
19 водителей попались пьяными не первый раз

За прошедшие выходные Госавтоинпекция Новосибирской области поймала больше сотни пьяных человек, которые ехали за рулём.


«С 6 по 8 апреля в Новосибирской области проводились профилактические мероприятия "Нетрезвый водитель". На некоторых участках дорог проводились сплошные проверки водителей на состояние опьянения. В ходе проведения мероприятий автоинспекторы задержали 120 нетрезвых водителей, из них 19 — повторно», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.


Госавтоинспекция напоминает, что за пьяную езду можно получить штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За такое же повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет и одновременно лишить прав.

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