Водитель забыл машину на рельсах и перегородил путь трамваям

Автомобиль перегородил путь трамваю
Автомобиль перегородил путь трамваю

В Ленинском районе Новосибирска трамваи встали из-за брошенной на рельсах машины — водитель ушёл в неизвестном направлении. 


«Трамваи встали около 17:50 на маршруте трамвая № 2 от "Чистой Слободы", — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец. — Водителя нет, ищем». 


Машина осталась без водителя в районе Пермской
Машина осталась без водителя в районе Пермской


По его словам, прохожие сообщили, что водитель поставил машину на доску, но автомобиль скатился на рельсы. 


Через несколько минут после публикации читатель сообщил, что машину прицепили за трос к другому автомобилю и вытащили. Сигнализация не сработала. 



Сегодня утром была прямо противоположная ситуация — трамваи перегородили путь машинам

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