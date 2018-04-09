Водитель забыл машину на рельсах и перегородил путь трамваям

Автомобиль перегородил путь трамваю

В Ленинском районе Новосибирска трамваи встали из-за брошенной на рельсах машины — водитель ушёл в неизвестном направлении.





«Трамваи встали около 17:50 на маршруте трамвая № 2 от "Чистой Слободы", — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец. — Водителя нет, ищем».





Машина осталась без водителя в районе Пермской





По его словам, прохожие сообщили, что водитель поставил машину на доску, но автомобиль скатился на рельсы.





Через несколько минут после публикации читатель сообщил, что машину прицепили за трос к другому автомобилю и вытащили. Сигнализация не сработала.









Сегодня утром была прямо противоположная ситуация — трамваи перегородили путь машинам.

