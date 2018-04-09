Водитель забыл машину на рельсах и перегородил путь трамваям
В Ленинском районе Новосибирска трамваи встали из-за брошенной на рельсах машины — водитель ушёл в неизвестном направлении.
«Трамваи встали около 17:50 на маршруте трамвая
По его словам, прохожие сообщили, что водитель поставил машину на доску, но автомобиль скатился на рельсы.
Через несколько минут после публикации читатель сообщил, что машину прицепили за трос к другому автомобилю и вытащили. Сигнализация не сработала.
Сегодня утром была прямо противоположная ситуация — трамваи перегородили путь машинам.
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Анна Богданова
Фото и видео предоставлены читателем НГС