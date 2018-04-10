Бывший помощник Анатолия Локтя стал главой Первомайского района

Осенью Виталию Новосёлову исполнится 45 лет
Осенью Виталию Новосёлову исполнится 45 лет

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового главу администрации Первомайского района: им стал 44-летний Виталий Новосёлов.


Информацию об этом НГС подтвердил пресс-секретарь мэра Артём Роговский.


До назначения на новую должность Виталий Новосёлов больше трёх с половиной лет проработал заместителем главы администрации Кировского района по экономике и доходам. Прежде, до 2008 года, был учредителем коммерческих организаций, потом с 2008-го по 2014 год — помощником Анатолия Локтя, когда тот избирался депутатом Госдумы РФ. С 2010 года Новосёлов был президентом некоммерческого фонда «Содействие». В 2011 году Новосёлов окончил современную гуманитарную академию по специальности «Юриспруденция», в 2016 году — Сибирскую академию управления и массовых коммуникаций по специальности «Государственное и муниципальное управление», сообщается на сайте администрации Кировского района.


Сегодня мэр Анатолий Локоть (второй справа) представил Виталия Новосёлова (второй слева) в администрации Первомайского района 
Сегодня мэр Анатолий Локоть (второй справа) представил Виталия Новосёлова (второй слева) в администрации Первомайского района 


В конце марта на пенсию ушёл прежний глава Первомайского района Алексей Васильев, проработавший на этой должности 26 лет. 

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