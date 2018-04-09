В список лучших мировых вузов попали три новосибирских: НГУ значительно вырос в рейтинге

За год НГУ существенно укрепил свои позиции в рейтинге

Новосибирский государственный университет за год поднялся на 43 строчки в международном рейтинге вузов Round University Ranking.







В новом рейтинге НГУ занял 329-е место среди 783 вузов со всего мира. По сравнению с прошлым годом он заметно укрепил свои позиции, поднявшись с 372-й строчки. Новосибирский государственный технический университет, напротив, опустился на три позиции, расположившись на 718-м месте. Также в этом году в рейтинг впервые попал Новосибирский государственный университет экономики и управления: ему отдали 769-е место.







Лидером рейтинга, как и в прошлом году, оказался Гарвардский университет (США). Среди российских вузов выше всех в рейтинге расположился Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова: у него 153-я строчка. Также в тройке российских лидеров по-прежнему Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (224-е место) и Томский государственный университет (240-е место). НГУ стал 5-м, НГТУ — 41-м, а НГУЭУ — 64-м среди российских вузов.







«Наиболее сильные позиции российские вузы демонстрируют в области преподавания», — цитирует РИА Новости редактора рейтинга Олега Соловьёва.





Round University Ranking — это первый глобальный рейтинг университетов российского происхождения. Чтобы распределить места, аналитики оценивают вузы по нескольким направлениям: качеству преподавания (40% от оценки вуза), качеству исследований (40%), интернационализации (10%) и финансовой устойчивости (10%).





Летом 2017 года стало известно, что Новосибирский государственный университет заключил 4-миллионный контракт с консалтинговой компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Консалтинг» за советы по улучшению рейтинга. Специалисты должны будут помочь НГУ повысить конкурентоспособность среди мировых вузов в 2018–2020 годах.





«Рейтинги в последнее время превратились в мощный рекламный инструмент. Поскольку образование НГУ конкурентоспособно на мировом уровне, есть серьёзный задел, мы также используем рейтинги для привлечения талантливых студентов в университет, расширения количества платных студентов из-за рубежа», — объяснял в прошлом году проректор по программам развития НГУ Алексей Окунев.