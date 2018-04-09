Новосибирская рок-группа сняла клип про пчёл-алкоголиков

Автор нового музыкального проекта «Вован Василич» Владимир Нестеренко (первый справа) снялся в клипе в качестве главного героя
Автор нового музыкального проекта «Вован Василич» Владимир Нестеренко (первый справа) снялся в клипе в качестве главного героя

Новосибирский рок-проект «Вован Василич» выложил в Сеть свой первый музыкальный клип «Пьяная пятница» про пчёл-алкоголиков. 


«Есть такой факт научный: некоторые пчёлы едят мёд и пьянеют. И их выгоняют из улья. И вот этот факт стал концепцией ироничного клипа», — рассказал корреспонденту НГС автор музыкального рок-проекта «Вован Василич» Владимир Нестеренко.


Владимир работает в монтажно-строительной сфере, а музыка для него является хобби. В 2014 году он создал музыкальный рок-проект «Василич» и записывал для себя и своих знакомых песни. С первым видеоклипом проект обрёл название «Вован Василич». 


Видео на песню «Пьяная пятница» снималось летом и осенью 2017 года, а музыкальный проект, как заметил Владимир, пока остаётся исключительно студийным. 


«В этом году думаем ещё сделать два-три клипа. Они будут на более серьёзные песни. <…> Песня "Пьяная пятница" на тему, может, немного скабрёзную — про пьянку. А другие песни у меня про жизнь, про любовь. <…> Сниматься в новых клипах будут уже профессиональные актёры. И где-то к концу лета выложим мой первый альбом из семи песен. Но уже идёт работа над вторым», — рассказал корреспонденту НГС о своих планах музыкант.


На прошлой неделе в интернете появился ещё один новый клип новосибирской группы «Пара Парашютов» — «Грациозна, как лань», в котором в ироничной форме показано, как девушка превращается в свою пластиковую копию для демонстрации одежды.

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