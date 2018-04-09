Обнимите меня, пожалуйста: новосибирский режиссёр снял фильм о нянях для брошенных детей

Профессиональные больничные няни дают тепло и заботу детям, у которых нет мам
Профессиональные больничные няни дают тепло и заботу детям, у которых нет мам

Новосибирский режиссёр Ирек Ибатулин снял небольшой документальный фильм о нянях, которые приходят в больницы, чтобы заменить маму брошенным детям.


Фильм снимали по инициативе благотворительного фонда «Солнечный город», который проводит акцию «День заботы за день работы». «Мы начали разбираться с тем, что хотим осветить. Встречаться с людьми, про которых надо было снимать. И после встреч стало понятно, что именно формат документального фильма без какого-то голоса за кадром, без графики максимально подходит», — рассказал режиссёр фильма Ирек Ибатулин.


11-минутный фильм рассказывает о работе профессиональной няни, которая приезжает из Черепаново в детскую больницу № 3, чтобы ухаживать там за детьми, у которых нет мам. Съёмки проходили в больнице и по пути няни из дома на работу. «Мы специально хотели понаблюдать за работой нянечки. И немножко приставали с вопросами. Чтобы понять, что она делает, что она чувствует, как она относится к этим детям, — объяснил режиссёр. — Самое интересное — когда мы ехали, думали, что там будет как-то некомфортно находиться. 


Потому что ребятишки разные: кто-то с какой-то болезнью, кто-то без мамы там лежит, кто-то из детского дома, кто-то из приюта. А по факту там была такая добрая домашняя атмосфера. Там нет никакой злобы, нет какой-то больничной истерии негативной. Есть приходящие мамы и есть детишки, которые там лежат. И даже если пасмурно, там как-то светло становится. Когда смотришь на этих людей, понимаешь, что они находятся абсолютно на своём месте».


Премьера фильма состоится 9 апреля в кинотеатре «Победа». В прошлом году новосибирский кинопродюсер, выпускник НГУ Ирек Ибатулин и его группа Irek.Pro получили серебряную медаль на фестивале телевидения в Нью-Йорке за фильм о детях с нарушениями зрения «Услышать просто».


Трейлер фильма, приуроченного к акции «День заботы за день работы»


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