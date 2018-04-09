Автоцентр «СЛК-Моторс» выставили на торги

НАО «СЛК-Моторс» сейчас находится в стадии ликвидации

Сегодня, 9 апреля, начался приём заявок на участие в торгах на покупку здания автоцентра «СЛК-Моторс» (бывший «Тойота Центр Новосибирск»), расположенного на улице Фрунзе в Дзержинском районе Новосибирска.







Стартовая цена автоцентра составила 387,5 миллиона рублей. Торги должны пройти 22 мая.







Согласно документу в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на аукцион выставлено здание площадью 15 тысяч квадратных метров, трансформаторная подстанция и права аренды земельного участка, расположенного по этому адресу. Помимо этого, на аукцион выставлены автомобильные запчасти, мебель, стройматериалы и электрообрудование с начальной ценой почти в 15 миллионов рублей.



По информации «СПАРК-Интерфакс», непубличное акционерное общество «СЛК-Моторс», занимающееся торговлей автомобилями, сейчас находится в стадии ликвидации. Получить оперативный комментарий у конкурсного управляющего «СЛК-Моторс» Алексея Скрынника корреспонденту НГС не удалось.





В 2014 году «СЛК-Моторс» закрыло дилерские центры Nissan и Audi на улице Большевистской. В феврале прошлого года арбитражный суд признал основателя «СЛК-Моторс» Дмитрия Малахова банкротом: он задолжал банку «Открытие» более 103 миллионов рублей. В марте 2017 года к претензиям присоединился Внешэкономбанк, заявив требования на 1 миллиард рублей — стоимость доли бизнесмена в компании «Сибирский строитель». В сентябре прошлого года стало известно, что коттедж Дмитрия Малахова продают за долги.